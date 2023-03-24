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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 377378379380

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:15

  Viz написав:
  Amethyst написав:
  Viz написав:ІБ не відновлюється

Який ІБ, веб-?
Він вже помер. R.I.P.
Для вас тільки застосунок на смарті, там вхід по номеру телепона.


Саме на смарт і не надходить смс з тимчасовим паролем для відновлення мобільного застосунку

Раніше був інший номер телефону? У моєї доньки щось подібне було. Завітала в відділення і там якось вирішили проблему.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:22

lara_08

Так.. був інший фінномер раніше.

У відділенні не змогли вирішити - давно зареєстрували запит.. очікуйте, при вирішенні мають повідомити.

Коли замінюємо фінномер на КС - смс від ПУМБ ОНЛАЙН з тимч. паролем таки приходить.
Тобто вияснили, що проблема саме в Лайфі - на нього ПУМБ ОНЛАЙН не генерує смс.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 08:09

  ramzes4 написав:В какой день нужно открыть "Сталевый" на год, чтобы получить деньги 29.03.2024?
Интересует из практики, как эти 367 дней считаются.

Пару років тому у мене, пригадую, закінчувався через рік і два дні після дня відкриття. Тобто оформлюєте 27.03.хх, отримуєте 29.03.хх. Але фіг його знає, впливає наприклад високосний рік на цю схему, чи ні.
1finanсier
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  #<1 ... 377378379380
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