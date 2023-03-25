Раніше був інший номер телефону? У моєї доньки щось подібне було. Завітала в відділення і там якось вирішили проблему.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:15
Раніше був інший номер телефону? У моєї доньки щось подібне було. Завітала в відділення і там якось вирішили проблему.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:22
lara_08
Так.. був інший фінномер раніше.
У відділенні не змогли вирішити - давно зареєстрували запит.. очікуйте, при вирішенні мають повідомити.
Коли замінюємо фінномер на КС - смс від ПУМБ ОНЛАЙН з тимч. паролем таки приходить.
Тобто вияснили, що проблема саме в Лайфі - на нього ПУМБ ОНЛАЙН не генерує смс.
Додано: Суб 25 бер, 2023 08:09
Пару років тому у мене, пригадую, закінчувався через рік і два дні після дня відкриття. Тобто оформлюєте 27.03.хх, отримуєте 29.03.хх. Але фіг його знає, впливає наприклад високосний рік на цю схему, чи ні.
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:23
Re: ПУМБ
Доброго дня! Підкажіть процедуру відкриття конвертаційного депо. Яку карту порадите для цього. Дякую
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:08
Re: ПУМБ
ihorsic, всеКАРТКА в гривні й всеКАРТКА у валюті депозиту.
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