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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381>

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ПУМБ 3.3 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
7
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:15

  Viz написав:
  Amethyst написав:
  Viz написав:ІБ не відновлюється

Який ІБ, веб-?
Він вже помер. R.I.P.
Для вас тільки застосунок на смарті, там вхід по номеру телепона.


Саме на смарт і не надходить смс з тимчасовим паролем для відновлення мобільного застосунку

Раніше був інший номер телефону? У моєї доньки щось подібне було. Завітала в відділення і там якось вирішили проблему.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:22

lara_08

Так.. був інший фінномер раніше.

У відділенні не змогли вирішити - давно зареєстрували запит.. очікуйте, при вирішенні мають повідомити.

Коли замінюємо фінномер на КС - смс від ПУМБ ОНЛАЙН з тимч. паролем таки приходить.
Тобто вияснили, що проблема саме в Лайфі - на нього ПУМБ ОНЛАЙН не генерує смс.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 08:09

  ramzes4 написав:В какой день нужно открыть "Сталевый" на год, чтобы получить деньги 29.03.2024?
Интересует из практики, как эти 367 дней считаются.

Пару років тому у мене, пригадую, закінчувався через рік і два дні після дня відкриття. Тобто оформлюєте 27.03.хх, отримуєте 29.03.хх. Але фіг його знає, впливає наприклад високосний рік на цю схему, чи ні.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:23

Re: ПУМБ

Доброго дня! Підкажіть процедуру відкриття конвертаційного депо. Яку карту порадите для цього. Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:08

Re: ПУМБ

ihorsic, всеКАРТКА в гривні й всеКАРТКА у валюті депозиту.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:30

Re: ПУМБ

Підкажіть СЄП з всекарти платний?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:37

  2XL написав:Підкажіть СЄП з всекарти платний?

Платний
Нашару р2р з ІБ, 30К-/оп, до 100К/дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 23:37

А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?
H225
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:53

  H225 написав:А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:56

  Искатель написав:
  H225 написав:А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03
Психи и до 19:00 тянут :shock:
Amethyst
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