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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 378379380381 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 45 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 7 2- Погане. Некомпетентне. 11% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 15 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 8 Всього голосів : 45 Додано: Вів 28 бер, 2023 07:01 H225 написав: А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени? А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Смотря откуда толкнуть. Если со своей же дебетки, то проведется моментально. Смотря откуда толкнуть. Если со своей же дебетки, то проведется моментально. Ferlakur Повідомлень: 4387 З нами з: 14.10.08 Подякував: 276 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 07:06 Amethyst написав: Искатель написав: H225 написав: А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени? А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа. Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03

Психи и до 19:00 тянут Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03Психи и до 19:00 тянут

Это ж:

1) надо иметь откуда потянуть;

2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например... Это ж:1) надо иметь откуда потянуть;2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например... Искатель Повідомлень: 5866 З нами з: 22.02.16 Подякував: 926 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 08:16 Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав: Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа. Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03

Психи и до 19:00 тянут Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03Психи и до 19:00 тянут

Это ж:

1) надо иметь откуда потянуть;

2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например... Это ж:1) надо иметь откуда потянуть;2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например...

Озвучена вами проблема на мій погляд дещо "притягнута за вуха", бо людина яка планує погашення кредиток в останній день грейсу

1. зазвичай має відкладені для цього кошти.

2. точно знає звідки тягнути можна а звідки ні.



Той хто цього не знає або не гаситься в останній день, або взагалі спонсорує банки Озвучена вами проблема на мій погляд дещо "притягнута за вуха", бо людина яка планує погашення кредиток в останній день грейсу1. зазвичай має відкладені для цього кошти.2. точно знає звідки тягнути можна а звідки ні.Той хто цього не знає або не гаситься в останній день, або взагалі спонсорує банки Alien Повідомлень: 1677 З нами з: 12.01.20 Подякував: 54 раз. Подякували: 462 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 09:06 Искатель написав: Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа. Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Нет. Как минимум то, что толкал до обеда, проводилось текущим рабочим днём. Нет. Как минимум то, что толкал до обеда, проводилось текущим рабочим днём. ramzes4

Повідомлень: 948 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2180 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 378379380381 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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