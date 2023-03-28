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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381

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ПУМБ 3.3 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
7
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:01

  H225 написав:А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Смотря откуда толкнуть. Если со своей же дебетки, то проведется моментально.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:06

  Amethyst написав:
  Искатель написав:
  H225 написав:А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03
Психи и до 19:00 тянут :shock:

Это ж:
1) надо иметь откуда потянуть;
2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:16

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03
Психи и до 19:00 тянут :shock:

Это ж:
1) надо иметь откуда потянуть;
2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например...

Озвучена вами проблема на мій погляд дещо "притягнута за вуха", бо людина яка планує погашення кредиток в останній день грейсу
1. зазвичай має відкладені для цього кошти.
2. точно знає звідки тягнути можна а звідки ні.

Той хто цього не знає або не гаситься в останній день, або взагалі спонсорує банки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:06

  Искатель написав:Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Нет. Как минимум то, что толкал до обеда, проводилось текущим рабочим днём.
ramzes4
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