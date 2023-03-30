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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:01
H225 написав:
А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?
Смотря откуда толкнуть. Если со своей же дебетки, то проведется моментально.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:06
Amethyst написав: Искатель написав: H225 написав:
А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?
Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.
Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03
Психи и до 19:00 тянут
Это ж:
1) надо иметь откуда потянуть;
2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например...
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:16
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.
Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03
Психи и до 19:00 тянут
Это ж:
1) надо иметь откуда потянуть;
2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например...
Озвучена вами проблема на мій погляд дещо "притягнута за вуха", бо людина яка планує погашення кредиток в останній день грейсу
1. зазвичай має відкладені для цього кошти.
2. точно знає звідки тягнути можна а звідки ні.
Той хто цього не знає або не гаситься в останній день, або взагалі спонсорує банки
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Alien
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:06
Искатель написав:
Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.
Нет. Как минимум то, что толкал до обеда, проводилось текущим рабочим днём.
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ramzes4
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:08
Alien написав:
Озвучена вами проблема на мій погляд дещо "притягнута за вуха", бо людина яка планує погашення кредиток в останній день грейсу
В моём случае именно так и есть, человек выше правильно понял.
Просто деньги поступят в последний или предпоследний день месяца, и приходится таким образом планировать "маршруты". Канал выплаты тое будет определен "на месте" из доступных на моменте. Поэтому просчитываю несколько вариантов.
К тому же есть другие кредитки - но там вроде всё понятно, и оставалось только как раз определить маршрут и очередь гашения ПУМБа
Всем спасибо за ответы!
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H225
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Додано: Чет 30 бер, 2023 09:39
подскажите, если поставить "автоматическое продление" депозита - был открыт в прошлом месяце "доходный" под 12% - теперь такого "доходного" нет, есть на месяц "спокойный" 10% и "стальной" 13%. Под какой депозит продлится старый "доходный"?
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vililit
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Додано: Чет 30 бер, 2023 09:49
vililit написав:
подскажите, если поставить "автоматическое продление" депозита - был открыт в прошлом месяце "доходный" под 12% - теперь такого "доходного" нет, есть на месяц "спокойный" 10% и "стальной" 13%. Под какой депозит продлится старый "доходный"?
За "законом Мерфі", скоріш за все, перевідкриється те, що краще банку (і гірше клієнтові). Або взагалі - оскільки такого типу депо більше не існує він може лишитись у стані "чекає дії користувача". Я б на вашому місці не випробував власну удачу, а відмінив пролонгацію і в день закінчення депо оформив би сталевий (я так розумію ви дивитесь якраз у його сторону). Так, при цьому ви втратите відсотки за 1 день. Втім якщо воно пролонгується не так як вам би хотілось - втрати будуть дещо більші. Але якщо є жага до експериментів - можете спробувати. Який не який а досвід буде
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Alien
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Додано: Чет 30 бер, 2023 09:53
Alien
дуже дякую
десь я так собі і думала, але вирішила спитати
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vililit
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