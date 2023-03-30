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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
7
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:01

  H225 написав:А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Смотря откуда толкнуть. Если со своей же дебетки, то проведется моментально.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:06

  Amethyst написав:
  Искатель написав:
  H225 написав:А чтобы тут кредитка правильно погасилась, достаточно просто толкнуть на неё до 18.00 30.03.23 как написано в приложении. Или нужно чтобы сумма была проведена по счёту до этого времени?

Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03
Психи и до 19:00 тянут :shock:

Это ж:
1) надо иметь откуда потянуть;
2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:16

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Достаточно ПОТЯНУТЬ Мумбой до 18:00 30.03
Психи и до 19:00 тянут :shock:

Это ж:
1) надо иметь откуда потянуть;
2) знать, откуда можно потянуть, откуда нельзя. А то потянет человек со Спортбанка, например...

Озвучена вами проблема на мій погляд дещо "притягнута за вуха", бо людина яка планує погашення кредиток в останній день грейсу
1. зазвичай має відкладені для цього кошти.
2. точно знає звідки тягнути можна а звідки ні.

Той хто цього не знає або не гаситься в останній день, або взагалі спонсорує банки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:06

  Искатель написав:Нет. Если просто толкнуть, то проведется следующим днем. Нужно, чтобы до 18:00 30.03. сумма была проведена по счету. Поэтому я обычно толкаю 29-го числа.

Нет. Как минимум то, что толкал до обеда, проводилось текущим рабочим днём.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:08

  Alien написав:Озвучена вами проблема на мій погляд дещо "притягнута за вуха", бо людина яка планує погашення кредиток в останній день грейсу

В моём случае именно так и есть, человек выше правильно понял.
Просто деньги поступят в последний или предпоследний день месяца, и приходится таким образом планировать "маршруты". Канал выплаты тое будет определен "на месте" из доступных на моменте. Поэтому просчитываю несколько вариантов.
К тому же есть другие кредитки - но там вроде всё понятно, и оставалось только как раз определить маршрут и очередь гашения ПУМБа

Всем спасибо за ответы!
H225
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:39

Re: ПУМБ

подскажите, если поставить "автоматическое продление" депозита - был открыт в прошлом месяце "доходный" под 12% - теперь такого "доходного" нет, есть на месяц "спокойный" 10% и "стальной" 13%. Под какой депозит продлится старый "доходный"?
vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:49

  vililit написав:подскажите, если поставить "автоматическое продление" депозита - был открыт в прошлом месяце "доходный" под 12% - теперь такого "доходного" нет, есть на месяц "спокойный" 10% и "стальной" 13%. Под какой депозит продлится старый "доходный"?

За "законом Мерфі", скоріш за все, перевідкриється те, що краще банку (і гірше клієнтові). Або взагалі - оскільки такого типу депо більше не існує він може лишитись у стані "чекає дії користувача". Я б на вашому місці не випробував власну удачу, а відмінив пролонгацію і в день закінчення депо оформив би сталевий (я так розумію ви дивитесь якраз у його сторону). Так, при цьому ви втратите відсотки за 1 день. Втім якщо воно пролонгується не так як вам би хотілось - втрати будуть дещо більші. Але якщо є жага до експериментів - можете спробувати. Який не який а досвід буде
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:53

Alien
дуже дякую
десь я так собі і думала, але вирішила спитати
vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:10

  Alien написав:
  vililit написав:подскажите, если поставить "автоматическое продление" депозита - был открыт в прошлом месяце "доходный" под 12% - теперь такого "доходного" нет, есть на месяц "спокойный" 10% и "стальной" 13%. Под какой депозит продлится старый "доходный"?

За "законом Мерфі", скоріш за все, перевідкриється те, що краще банку (і гірше клієнтові). Або взагалі - оскільки такого типу депо більше не існує він може лишитись у стані "чекає дії користувача". Я б на вашому місці не випробував власну удачу, а відмінив пролонгацію і в день закінчення депо оформив би сталевий (я так розумію ви дивитесь якраз у його сторону). Так, при цьому ви втратите відсотки за 1 день. Втім якщо воно пролонгується не так як вам би хотілось - втрати будуть дещо більші. Але якщо є жага до експериментів - можете спробувати. Який не який а досвід буде

Та лааана, Дохідний повинен лонгуватись, під 13% на міс, кажись :)
Ну в чаті Мумби покалякайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:55

  Amethyst написав:
  candidat написав:Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?

Менагеру нужна активность по оформленной карте для повышения KPI.
Вы шоо, не хотите помочь челдобреку? :lol:

Эммм, продолжение истории. Звонят на днях из ПУМБа и интересуются, мол, а чёйта вы на 100 грн не рассчитываетесь? И начинают страшилки какие-то рассказывать, мол, если не рассчитаетесь до 10 апреля, то карточка не активируется.
Но в приложении указано, что карта активна. Переводы работают. В магазинах, правда, не рассчитывался. Имеют в виду, что заблокируют?
Как к этому относиться? Реально эта оплата ничего не значит, и просто, как говорится, берут на понт? Или таки могут какие-то санкции впаять?
candidat
 
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