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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
7
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:27

candidat разве что затаят на вас злобу)
хотя зачем-то ж придумали эти активности, теоретически может минимально влиять на кредитный скоринг и процент кэшбека

интересно, кто еще применяет такой прессинг, кроме пумба и привата
Bosstone
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 21.04.10
Подякував: 797 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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  #<1 ... 379380381382
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