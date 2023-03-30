candidat разве что затаят на вас злобу)
хотя зачем-то ж придумали эти активности, теоретически может минимально влиять на кредитный скоринг и процент кэшбека
интересно, кто еще применяет такой прессинг, кроме пумба и привата
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:27
candidat разве что затаят на вас злобу)
хотя зачем-то ж придумали эти активности, теоретически может минимально влиять на кредитный скоринг и процент кэшбека
интересно, кто еще применяет такой прессинг, кроме пумба и привата
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