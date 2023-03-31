candidat разве что затаят на вас злобу)
хотя зачем-то ж придумали эти активности, теоретически может минимально влиять на кредитный скоринг и процент кэшбека
интересно, кто еще применяет такой прессинг, кроме пумба и привата
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:27
candidat разве что затаят на вас злобу)
хотя зачем-то ж придумали эти активности, теоретически может минимально влиять на кредитный скоринг и процент кэшбека
интересно, кто еще применяет такой прессинг, кроме пумба и привата
Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:58
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:44
Re: ПУМБ
Коли мені дзвонять з такими "пропозиціями", кажу "ні". А на питання "чому?" відповідаю "не хочу". Далі розмова не йде, хіба трохи погроз з того боку. Мовчу, самі кладуть слухавку. Але якщо погрожують нахабно, кажу що ця розмова фіксується з обох боків. Тут вже "не так зрозуміли, на все добре".
Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:20
Re: ПУМБ
В мене такі питання по використанню моб. додатку
1. Якщо натиснути на і до картки, то зявляється інформація про картку, в тому числі пункт "Заява на зарплатню". Але картка у мене якраз зарплатна...
2. Якщо натиснути "поповнити картку", то є один з варіантів "за QR-кодом", якщо вибрати його, то генерується QR-код, який наш додаток не сприймає... Сканер у додатку хоче сканувати тільки фізичну картку (і то не може відсканувати так як цифри номера картки ніяк не виділені на фоні самої картки)...
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