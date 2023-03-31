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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
7
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:27

candidat разве что затаят на вас злобу)
хотя зачем-то ж придумали эти активности, теоретически может минимально влиять на кредитный скоринг и процент кэшбека

интересно, кто еще применяет такой прессинг, кроме пумба и привата
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:58

  Bosstone написав:candidat
интересно, кто еще применяет такой прессинг, кроме пумба и привата
Да кто только не применяет такой прессинг, исключение разве что почившие или с ВА 😀
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:44

Re: ПУМБ

Коли мені дзвонять з такими "пропозиціями", кажу "ні". А на питання "чому?" відповідаю "не хочу". Далі розмова не йде, хіба трохи погроз з того боку. Мовчу, самі кладуть слухавку. Але якщо погрожують нахабно, кажу що ця розмова фіксується з обох боків. Тут вже "не так зрозуміли, на все добре".
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:20

Re: ПУМБ

В мене такі питання по використанню моб. додатку
1. Якщо натиснути на і до картки, то зявляється інформація про картку, в тому числі пункт "Заява на зарплатню". Але картка у мене якраз зарплатна...
2. Якщо натиснути "поповнити картку", то є один з варіантів "за QR-кодом", якщо вибрати його, то генерується QR-код, який наш додаток не сприймає... Сканер у додатку хоче сканувати тільки фізичну картку (і то не може відсканувати так як цифри номера картки ніяк не виділені на фоні самої картки)...
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:31

Hennady
в мене і вбудований, і сторонній сканер по qr-коду відкриває поповнення рахунку
Bosstone
 
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  #<1 ... 379380381382
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