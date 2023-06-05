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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 чер, 2023 10:30
Re: ПУМБ
Панове, а дають кредитку ВсеМожу онлайн з нульовим кред.лімітом? Чи якщо ліміт не погоджено, то і картку не відкриють?
Додано: Пон 05 чер, 2023 11:44
Re: ПУМБ
1finanсier, скоріше за все, якщо немає пропозиції в застосунку на неї, то її оформити не вийде, як у застосунку, так і у відділенні.
Додано: Пон 05 чер, 2023 12:19
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