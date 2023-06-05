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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 чер, 2023 10:30
Re: ПУМБ
Панове, а дають кредитку ВсеМожу онлайн з нульовим кред.лімітом? Чи якщо ліміт не погоджено, то і картку не відкриють?
Додано: Пон 05 чер, 2023 11:44
Re: ПУМБ
1finanсier, скоріше за все, якщо немає пропозиції в застосунку на неї, то її оформити не вийде, як у застосунку, так і у відділенні.
Додано: Пон 05 чер, 2023 12:19
Додано: Пон 05 чер, 2023 14:36
На днях получил ВсеМожу, запросил 10К лимита
На удивление очень оперативно, напаривали страховку правда
Додано: Пон 05 чер, 2023 15:03
Re: ПУМБ
Наскільки розумію, то пробувати можна. Але судячи зі сайту мінімальний розмір кредитного ліміту може бути 500 ₴. Тобто з нулем її не оформлять.
Якщо новий клієнт новий, не був раніше клієнтом банку, то можна надати йому реферальне посилання для реєстрації. Якщо на етапі реєстрації, в нього немає документів у Дії, то там можна замовити "Отримати консультацію' і запишуть візит до відділення (наче кешбек за реєстрацію буде). Також на сайті можна подати запит на оформлення картку й буде відомо до походу у відділення чи погодять відкрити картку.
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