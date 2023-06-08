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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 чер, 2023 10:30
Панове, а дають кредитку ВсеМожу онлайн з нульовим кред.лімітом? Чи якщо ліміт не погоджено, то і картку не відкриють?
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1finanсier
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:44
1finanсier, скоріше за все, якщо немає пропозиції в застосунку на неї, то її оформити не вийде, як у застосунку, так і у відділенні.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 12:19
Howl написав:
1finanсier, скоріше за все, якщо немає пропозиції в застосунку на неї, то її оформити не вийде, як у застосунку, так і у відділенні.
Тобто кредитка в пумбі зараз лише за запрошенням від сомої банки? А як же нові клієнти, у яких ще нема нічого, зокрема і застосунку?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 14:36
На днях получил ВсеМожу, запросил 10К лимита
На удивление очень оперативно, напаривали страховку правда
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Додано: Пон 05 чер, 2023 15:03
1finanсier написав:
Тобто кредитка в пумбі зараз лише за запрошенням від сомої банки?
Наскільки розумію, то пробувати можна. Але судячи зі сайту мінімальний розмір кредитного ліміту може бути 500 ₴. Тобто з нулем її не оформлять.
1finanсier написав:
А як же нові клієнти, у яких ще нема нічого, зокрема і застосунку?
Якщо новий клієнт новий, не був раніше клієнтом банку, то можна надати йому реферальне посилання для реєстрації. Якщо на етапі реєстрації, в нього немає документів у Дії, то там можна замовити "Отримати консультацію' і запишуть візит до відділення (наче кешбек за реєстрацію буде). Також на сайті можна подати запит на оформлення картку й буде відомо до походу у відділення чи погодять відкрити картку.
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Howl
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Додано: Сер 07 чер, 2023 12:00
Howl написав: 1finanсier написав:
Тобто кредитка в пумбі зараз лише за запрошенням від сомої банки?
Наскільки розумію, то пробувати можна. Але судячи зі сайту мінімальний розмір кредитного ліміту може бути 500 ₴. Тобто з нулем її не оформлять.
1finanсier написав:
А як же нові клієнти, у яких ще нема нічого, зокрема і застосунку?
Якщо новий клієнт новий, не був раніше клієнтом банку, то можна надати йому реферальне посилання для реєстрації. Якщо на етапі реєстрації, в нього немає документів у Дії, то там можна замовити "Отримати консультацію' і запишуть візит до відділення (наче кешбек за реєстрацію буде). Також на сайті можна подати запит на оформлення картку й буде відомо до походу у відділення чи погодять відкрити картку.
Дякую )
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1finanсier
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41
Маю віртуальну ВсеКарту, сьогодні забрав у банку пластикову ВсеКарту. Тепер в додатку висить дві картки, підв'язані до одного рахунку. Віртуальна з часом закриється, чи потрібно йти до банку закривати? В додатку можливості закриття картки немає.
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ternofond
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Додано: Чет 08 чер, 2023 18:36
ternofond написав:
Маю віртуальну ВсеКарту, сьогодні забрав у банку пластикову ВсеКарту. Тепер в додатку висить дві картки, підв'язані до одного рахунку. Віртуальна з часом закриється, чи потрібно йти до банку закривати? В додатку можливості закриття картки немає.
Ви до одного рахунку, де діяла віртуальна картка, відкрили додаткову фізичну картку. Вони чудово можуть співіснувати до закінчення терміну. Для закриття віртуальної - треба писати заяву у відділенні
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Додано: Чет 08 чер, 2023 18:38
ternofond, на рахунку всеКАРТКА можна мати безкоштовно одну віртуальну картку й одну на фізичному пластику. У відділенні випустили додаткову картку без ануляції віртуальної. Анулювати віртуальну картку, скоріше за все, можна тільки у відділенні. Можна спробувати звернутися в підтримку, можливо допоможуть зробити це віддаленно.
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