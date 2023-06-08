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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 398399400401>

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ПУМБ 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
9
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 10:30

Re: ПУМБ

Панове, а дають кредитку ВсеМожу онлайн з нульовим кред.лімітом? Чи якщо ліміт не погоджено, то і картку не відкриють?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:44

Re: ПУМБ

1finanсier, скоріше за все, якщо немає пропозиції в застосунку на неї, то її оформити не вийде, як у застосунку, так і у відділенні.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 12:19

  Howl написав:1finanсier, скоріше за все, якщо немає пропозиції в застосунку на неї, то її оформити не вийде, як у застосунку, так і у відділенні.

Тобто кредитка в пумбі зараз лише за запрошенням від сомої банки? А як же нові клієнти, у яких ще нема нічого, зокрема і застосунку?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:36

На днях получил ВсеМожу, запросил 10К лимита
На удивление очень оперативно, напаривали страховку правда
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:03

Re: ПУМБ

  1finanсier написав:Тобто кредитка в пумбі зараз лише за запрошенням від сомої банки?
Наскільки розумію, то пробувати можна. Але судячи зі сайту мінімальний розмір кредитного ліміту може бути 500 ₴. Тобто з нулем її не оформлять.

  1finanсier написав:А як же нові клієнти, у яких ще нема нічого, зокрема і застосунку?
Якщо новий клієнт новий, не був раніше клієнтом банку, то можна надати йому реферальне посилання для реєстрації. Якщо на етапі реєстрації, в нього немає документів у Дії, то там можна замовити "Отримати консультацію' і запишуть візит до відділення (наче кешбек за реєстрацію буде). Також на сайті можна подати запит на оформлення картку й буде відомо до походу у відділення чи погодять відкрити картку.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:00

  Howl написав:
  1finanсier написав:Тобто кредитка в пумбі зараз лише за запрошенням від сомої банки?
Наскільки розумію, то пробувати можна. Але судячи зі сайту мінімальний розмір кредитного ліміту може бути 500 ₴. Тобто з нулем її не оформлять.

  1finanсier написав:А як же нові клієнти, у яких ще нема нічого, зокрема і застосунку?
Якщо новий клієнт новий, не був раніше клієнтом банку, то можна надати йому реферальне посилання для реєстрації. Якщо на етапі реєстрації, в нього немає документів у Дії, то там можна замовити "Отримати консультацію' і запишуть візит до відділення (наче кешбек за реєстрацію буде). Також на сайті можна подати запит на оформлення картку й буде відомо до походу у відділення чи погодять відкрити картку.

Дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41

Re: ПУМБ

Маю віртуальну ВсеКарту, сьогодні забрав у банку пластикову ВсеКарту. Тепер в додатку висить дві картки, підв'язані до одного рахунку. Віртуальна з часом закриється, чи потрібно йти до банку закривати? В додатку можливості закриття картки немає.
ternofond
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 18:36

  ternofond написав:Маю віртуальну ВсеКарту, сьогодні забрав у банку пластикову ВсеКарту. Тепер в додатку висить дві картки, підв'язані до одного рахунку. Віртуальна з часом закриється, чи потрібно йти до банку закривати? В додатку можливості закриття картки немає.

Ви до одного рахунку, де діяла віртуальна картка, відкрили додаткову фізичну картку. Вони чудово можуть співіснувати до закінчення терміну. Для закриття віртуальної - треба писати заяву у відділенні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 18:38

Re: ПУМБ

ternofond, на рахунку всеКАРТКА можна мати безкоштовно одну віртуальну картку й одну на фізичному пластику. У відділенні випустили додаткову картку без ануляції віртуальної. Анулювати віртуальну картку, скоріше за все, можна тільки у відділенні. Можна спробувати звернутися в підтримку, можливо допоможуть зробити це віддаленно.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:27

Re: ПУМБ

  Howl написав:Анулювати віртуальну картку, скоріше за все, можна тільки у відділенні
якщо завершиться термін дії картки, вона закриється автоматично і не потрібно йти у відділення?
otshelnick1
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