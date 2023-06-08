otshelnick1, йому зробили не перевипуск, а випуск додаткової картки. При перевипуску стара картка одразу зникає і на її місце з'являється нова картка.
ps Закрити можна рахунок, а картку -- анулювати.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:32
Re: ПУМБ
otshelnick1, йому зробили не перевипуск, а випуск додаткової картки. При перевипуску стара картка одразу зникає і на її місце з'являється нова картка.
ps Закрити можна рахунок, а картку -- анулювати.
Додано: Чет 08 чер, 2023 19:35
На час війни пумба лонгує термін дії карток. У мене й досі висить і світиться у додатку віртуальна всеКарта з терміном валідності 06/22, і це при тому що ще є до цього ж рахунку фізична картка до 10/23. Тобто легко могли прибити віртуалку ще рік тому - але ні - чомусь лонгують і надалі.
З іншого боку пумба восени "прибила" доларову всеКарту термін дії якої не минув через відсутність активності. Прийшлось для каруселів відкривати нову.
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