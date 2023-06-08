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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 398399400401

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
9
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:32

Re: ПУМБ

otshelnick1, йому зробили не перевипуск, а випуск додаткової картки. При перевипуску стара картка одразу зникає і на її місце з'являється нова картка.

ps Закрити можна рахунок, а картку -- анулювати.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:35

  otshelnick1 написав:
  Howl написав:Анулювати віртуальну картку, скоріше за все, можна тільки у відділенні
якщо завершиться термін дії картки, вона закриється автоматично і не потрібно йти у відділення?

На час війни пумба лонгує термін дії карток. У мене й досі висить і світиться у додатку віртуальна всеКарта з терміном валідності 06/22, і це при тому що ще є до цього ж рахунку фізична картка до 10/23. Тобто легко могли прибити віртуалку ще рік тому - але ні - чомусь лонгують і надалі.
З іншого боку пумба восени "прибила" доларову всеКарту термін дії якої не минув через відсутність активності. Прийшлось для каруселів відкривати нову.
Alien
 
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