otshelnick1, йому зробили не перевипуск, а випуск додаткової картки. При перевипуску стара картка одразу зникає і на її місце з'являється нова картка.
ps Закрити можна рахунок, а картку -- анулювати.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:32
Re: ПУМБ
otshelnick1, йому зробили не перевипуск, а випуск додаткової картки. При перевипуску стара картка одразу зникає і на її місце з'являється нова картка.
ps Закрити можна рахунок, а картку -- анулювати.
Додано: Чет 08 чер, 2023 19:35
На час війни пумба лонгує термін дії карток. У мене й досі висить і світиться у додатку віртуальна всеКарта з терміном валідності 06/22, і це при тому що ще є до цього ж рахунку фізична картка до 10/23. Тобто легко могли прибити віртуалку ще рік тому - але ні - чомусь лонгують і надалі.
З іншого боку пумба восени "прибила" доларову всеКарту термін дії якої не минув через відсутність активності. Прийшлось для каруселів відкривати нову.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:48
Alien
в мене в березні 2023р. пумб закрив дебетову картку, термін дії якої закінчився 06/22 (в лютому 2023р. прийшло смс чи пуш - не пам'ятаю вже що конкретно, що картка закривається, в меню вона видалилась сама в березні 2023). Картка була гривнева, користувалась систематично.
Довелося йти у відділення за новою...
Додано: Нед 11 чер, 2023 16:59
сПокойный
А кто юзает Покойный, как там выплачиваются %% при досрочном разрыве?
Вернее даже интересует правило начисления %%: каждый божий день или ежимЁсечно, т.к. вклад 3х-мес с пролонгацией.
Т.е., например, если я открылся 5 июня, то по умолчанию %% выплатят 4 июля.
Однако если я досрочно закрою вклад 25 июня, то выплатят 10% годовых за 19 дн вклада или нет?
Отут ничо нема именно про НАЧИСЛЕНИЕ %%
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