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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 03:59
Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
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korzviktor20
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