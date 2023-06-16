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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
9
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 03:59

Re: ПУМБ

Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
korzviktor20
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:39

korzviktor20 на сайті все по- старому https://www.pumb.ua/deposit
Arom
 
Повідомлень: 24
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:15

  Arom написав:korzviktor20 на сайті все по- старому https://www.pumb.ua/deposit

В приложении уже не отображается со вчерашнего вечера. Зато появился какой-то новый "Доходный плюс".
lloydbanksua
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Повідомлень: 1501
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  #<1 ... 399400401402
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ПУМБ (4013)
16.06.2023 10:15
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