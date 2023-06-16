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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 03:59
Re: ПУМБ
Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:39
korzviktor20 на сайті все по- старому
Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:15
В приложении уже не отображается со вчерашнего вечера. Зато появился какой-то новый "Доходный плюс".
Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:13
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