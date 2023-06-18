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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

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ПУМБ 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
8
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 03:59

Re: ПУМБ

Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:39

korzviktor20 на сайті все по- старому https://www.pumb.ua/deposit
Arom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:15

  Arom написав:korzviktor20 на сайті все по- старому https://www.pumb.ua/deposit

В приложении уже не отображается со вчерашнего вечера. Зато появился какой-то новый "Доходный плюс".
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:13

  korzviktor20 написав:Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
гады!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:29

[/quote]гады![/quote]
Ну почему же.Хозяин барин,хочет дает, хочет не дает.Кому надо и это будут жрать
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:15

  lloydbanksua написав:
  Arom написав:korzviktor20 на сайті все по- старому https://www.pumb.ua/deposit

В приложении уже не отображается со вчерашнего вечера. Зато появился какой-то новый "Доходный плюс".

Щоб оформити це депо (вони типу акційне) має бути запрошення від банку у вигляді пуша. Там ставки на 1% вищі ніж у просто "Доходного" - єдине що на відміну просто "Доходного" - немає вкладу на 1 місяць - мінімальний термін 3 міс. І по запрошенню...
Запрошення маю, але не зацікавило ;(
Alien
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:54

Re: ПУМБ

Кто хочет участвовать в розыгрыше iPhone должен иметь iPhone :D
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... elefo#info
Howl
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1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 08:59

  Howl написав:Кто хочет участвовать в розыгрыше iPhone должен иметь iPhone :D
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... elefo#info

Згоден,діскримінація по версії іос та по ведроїда. Може треба для всіх ? Я свого часу став власником ябко СЕ заради трека обладнання яке працює з іос
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:19

  korzviktor20 написав:Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки

Дрведеться знову на вільний депо переходити . 5% пумба зекономить . Бариги )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:44

  1finanсier написав:
  korzviktor20 написав:Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки

Дрведеться знову на вільний депо переходити . 5% пумба зекономить . Бариги )))

Краще на вільний в спорт або ізі під 10%
lara_08
 
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  #<1 ... 399400401402
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