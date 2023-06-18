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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 03:59
Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
korzviktor20
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:39
korzviktor20
на сайті все по- старому
https://www.pumb.ua/deposit
Arom
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:15
В приложении уже не отображается со вчерашнего вечера. Зато появился какой-то новый "Доходный плюс".
lloydbanksua
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:13
korzviktor20 написав:
Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
гады!
flysoulfly
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:29
[/quote]гады![/quote]
Ну почему же.Хозяин барин,хочет дает, хочет не дает.Кому надо и это будут жрать
korzviktor20
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:15
lloydbanksua написав:
В приложении уже не отображается со вчерашнего вечера. Зато появился какой-то новый "Доходный плюс".
Щоб оформити це депо (вони типу акційне) має бути запрошення від банку у вигляді пуша. Там ставки на 1% вищі ніж у просто "Доходного" - єдине що на відміну просто "Доходного" - немає вкладу на 1 місяць - мінімальний термін 3 міс. І по запрошенню...
Запрошення маю, але не зацікавило ;(
Alien
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3
Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:54
Кто хочет участвовать в розыгрыше iPhone должен иметь iPhone
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... elefo#info
Howl
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2
1
Додано: Суб 17 чер, 2023 08:59
Згоден,діскримінація по версії іос та по ведроїда. Може треба для всіх ? Я свого часу став власником ябко СЕ заради трека обладнання яке працює з іос
sens
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:19
korzviktor20 написав:
Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
Дрведеться знову на вільний депо переходити . 5% пумба зекономить . Бариги )))
1finanсier
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:44
1finanсier написав: korzviktor20 написав:
Депозит спокойный с 16.06 приказал долго жить.также по другим депо уменьшили ставки
Дрведеться знову на вільний депо переходити . 5% пумба зекономить . Бариги )))
Краще на вільний в спорт або ізі під 10%
lara_08
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