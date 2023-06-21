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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 22:13
приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 22:21
Игорь Алексеевич написав:
приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...
Работает
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ramaz
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