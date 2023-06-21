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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 400401402403

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
8
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:13

приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6712
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:21

  Игорь Алексеевич написав:приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...

Работает
ramaz
 
Повідомлень: 604
З нами з: 12.07.17
Подякував: 113 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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  #<1 ... 400401402403
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