приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 22:21
Додано: Чет 22 чер, 2023 17:29
ПУМБа прислала пуш, що зловила хайповий тренд весни 2022-го року. Цікаво, чи перейде тепер на українську Рінат?
Додано: Чет 22 чер, 2023 21:23
Re: ПУМБ
Підскажіть ньюанси користування оплати частинами від пумб, як не попасти на відсотки, чи є різниця все карта чи кредитка?
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