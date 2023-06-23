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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 400401402403

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
9
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:13

приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:21

  Игорь Алексеевич написав:приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...

Работает
ramaz
 
Повідомлень: 604
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:29

ПУМБа прислала пуш, що зловила хайповий тренд весни 2022-го року. Цікаво, чи перейде тепер на українську Рінат? :D
klug
 
Повідомлень: 8162
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 21:23

Re: ПУМБ

Підскажіть ньюанси користування оплати частинами від пумб, як не попасти на відсотки, чи є різниця все карта чи кредитка?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:26

  klug написав:ПУМБа прислала пуш, що зловила хайповий тренд весни 2022-го року. Цікаво, чи перейде тепер на українську Рінат? :D


больше интересно, говорят ли хотя бы на русском те, кто ему приказывают, ну хотя бы непосредственно...
cohan
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  #<1 ... 400401402403
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