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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 22:13
приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 чер, 2023 22:21
Игорь Алексеевич написав:
приложуха сейчас работает???
у меня вроде она спать пошла...
Работает
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ramaz
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Додано: Чет 22 чер, 2023 17:29
ПУМБа прислала пуш, що зловила хайповий тренд весни 2022
-го року. Цікаво, чи перейде тепер на українську Рінат?
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klug
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Додано: Чет 22 чер, 2023 21:23
Підскажіть ньюанси користування оплати частинами від пумб, як не попасти на відсотки, чи є різниця все карта чи кредитка?
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gonzo
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:26
klug написав:
ПУМБа прислала пуш, що зловила хайповий тренд весни 2022
-го року. Цікаво, чи перейде тепер на українську Рінат?
больше интересно, говорят ли хотя бы на русском те, кто ему приказывают, ну хотя бы непосредственно...
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cohan
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 02:03
klug написав:
ПУМБа прислала пуш, що зловила хайповий тренд весни 2022
-го року. Цікаво, чи перейде тепер на українську Рінат?
Спасибо Пумбу и другим банками, что заставили установить английский язык в настройках - говорят это помогает в изучении языка.
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Buster
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 04:55
Buster написав: klug написав:
ПУМБа прислала пуш, що зловила хайповий тренд весни 2022
-го року. Цікаво, чи перейде тепер на українську Рінат?
Спасибо Пумбу и другим банками, что заставили установить английский язык в настройках - говорят это помогает в изучении языка.
пуйлу потрібно подякувати, а то так би й знали лише одну мову, та й ту з помилками.
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klug
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Додано: Суб 24 чер, 2023 15:40
ПУМБ видалив російську мову з додатку та сайту. Єнта гєнацід русні, я щітаю )))
Буде тут хтось скиглити - що єнта маё право пользоваться руськім язіком в ПУМБє !1!1
Не думав що колись скажу таке - але респект ПУМБу, його керівництву, та його власнику.
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1finanсier
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Додано: Суб 24 чер, 2023 16:14
1finanсier написав:
ПУМБ видалив російську мову з додатку та сайту. Єнта гєнацід русні, я щітаю )))
Буде тут хтось скиглити - що єнта маё право пользоваться руськім язіком в ПУМБє !1!1
Не думав що колись скажу таке - але респект ПУМБу, його керівництву, та його власнику.
в банкоматі ви коли помітили відсутність третьої мови?
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sens
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