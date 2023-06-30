sens написав:в банкоматі ви коли помітили відсутність третьої мови?
З 14 року не користуюся рідною по народженню російською мовою. Тож увагу звертаю лише на українську
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 чер, 2023 18:26
З 14 року не користуюся рідною по народженню російською мовою. Тож увагу звертаю лише на українську
Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:15
Re: ПУМБ
Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?
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