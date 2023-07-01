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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 чер, 2023 18:26
sens написав: 1finanсier написав:
ПУМБ видалив російську мову з додатку та сайту. Єнта гєнацід русні, я щітаю )))
Буде тут хтось скиглити - що єнта маё право пользоваться руськім язіком в ПУМБє !1!1
Не думав що колись скажу таке - але респект ПУМБу, його керівництву, та його власнику.
в банкоматі ви коли помітили відсутність третьої мови?
З 14 року не користуюся рідною по народженню російською мовою. Тож увагу звертаю лише на українську
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1finanсier
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:15
Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?
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Hennady
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:30
Hennady написав:
Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?
Переходьте на англійську, вона і канабіс зараз у пріоритеті.
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Прораб
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:37
Прораб написав:
Переходьте на англійську, вона і канабіс зараз у пріоритеті.
Так ПУМБ англійською пише VDOKH
Тобто у нього дві мови - російська і англійська
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Hennady
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