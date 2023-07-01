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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 чер, 2023 18:26
sens написав: 1finanсier написав:
ПУМБ видалив російську мову з додатку та сайту. Єнта гєнацід русні, я щітаю )))
Буде тут хтось скиглити - що єнта маё право пользоваться руськім язіком в ПУМБє !1!1
Не думав що колись скажу таке - але респект ПУМБу, його керівництву, та його власнику.
в банкоматі ви коли помітили відсутність третьої мови?
З 14 року не користуюся рідною по народженню російською мовою. Тож увагу звертаю лише на українську
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1finanсier
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:15
Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?
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Hennady
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:30
Hennady написав:
Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?
Переходьте на англійську, вона і канабіс зараз у пріоритеті.
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Прораб
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:37
Прораб написав:
Переходьте на англійську, вона і канабіс зараз у пріоритеті.
Так ПУМБ англійською пише VDOKH
Тобто у нього дві мови - російська і англійська
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Hennady
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Додано: Суб 01 лип, 2023 11:17
за оплату
долларовой картой
на Aliexpress
при выбранной категории от Aliexpress 1%
Х*Й
впрочем, ничего нового, как и с коммуналкой - б.м. сложной категорией
но кафешки - транспорт работают
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cohan
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:00
Цікаво це в мене Пумба зламалася чи у всіх. На зараз платіж пільгового періоду по кредитці дорівнює повній суммі погашення. Хоча я на цю суму розрахувався тільки пару тижнів тому, до цього картка була поагешена ще за тиждень.
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PUnder
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:06
PUnder написав:
Цікаво це в мене Пумба зламалася чи у всіх. На зараз платіж пільгового періоду по кредитці дорівнює повній суммі погашення. Хоча я на цю суму розрахувався тільки пару тижнів тому, до цього картка була поагешена ще за тиждень.
Ну так все виглядає правильно - повну суму заборгованості на кінець минулого місяця потрібно погасити до 30 числа цього місяця.
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ingtrans
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:14
ingtrans
Щось я туплю. В мене завжди різниця була велика, я в середині місяця гашу і до кінця місяця знов влажу в кредит. Я по виписці 23.06 на 10т розрахувався, + 45 днів грейсу, чи не повинно поно піти на погашення в 08.2023?
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PUnder
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:18
PUnder написав:
чи не повинно поно піти на погашення в 08.2023?
Не повинно. І чому +45 днів грейсу? Грейс до 30 числа (за винятком лютого) місяця, наступного за тим, у якому була оплата. Тобто в найгіршому випадку грейс може бути лише 28 днів.
++
Це я про ВсеМожу пишу. Може у Вас якась інша карта.
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ingtrans
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