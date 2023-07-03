sens написав:в банкоматі ви коли помітили відсутність третьої мови?
З 14 року не користуюся рідною по народженню російською мовою. Тож увагу звертаю лише на українську
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:26
З 14 року не користуюся рідною по народженню російською мовою. Тож увагу звертаю лише на українську
Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:15
Re: ПУМБ
Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:30
Додано: Суб 01 лип, 2023 07:37
Додано: Суб 01 лип, 2023 11:17
Re: ПУМБ
за оплату
долларовой картой
на Aliexpress
при выбранной категории от Aliexpress 1%
Х*Й
впрочем, ничего нового, как и с коммуналкой - б.м. сложной категорией
но кафешки - транспорт работают
Додано: Суб 01 лип, 2023 12:00
Re: ПУМБ
Цікаво це в мене Пумба зламалася чи у всіх. На зараз платіж пільгового періоду по кредитці дорівнює повній суммі погашення. Хоча я на цю суму розрахувався тільки пару тижнів тому, до цього картка була поагешена ще за тиждень.
Додано: Суб 01 лип, 2023 12:06
Ну так все виглядає правильно - повну суму заборгованості на кінець минулого місяця потрібно погасити до 30 числа цього місяця.
Додано: Суб 01 лип, 2023 12:14
ingtrans
Щось я туплю. В мене завжди різниця була велика, я в середині місяця гашу і до кінця місяця знов влажу в кредит. Я по виписці 23.06 на 10т розрахувався, + 45 днів грейсу, чи не повинно поно піти на погашення в 08.2023?
Додано: Суб 01 лип, 2023 12:18
Re: ПУМБ
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:34
Почему то в приложении категории кешбека надо каждый месяц обновлять - даже если ты не собираешься их менять, они автоматом не продлеваются. При этом банк никак не напоминает про необходимость их обновления.. ОЧЧЕНЬ НЕУДОБНО
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