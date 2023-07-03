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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:26

  sens написав:
  1finanсier написав:ПУМБ видалив російську мову з додатку та сайту. Єнта гєнацід русні, я щітаю )))
Буде тут хтось скиглити - що єнта маё право пользоваться руськім язіком в ПУМБє !1!1
Не думав що колись скажу таке - але респект ПУМБу, його керівництву, та його власнику.
в банкоматі ви коли помітили відсутність третьої мови?

З 14 року не користуюся рідною по народженню російською мовою. Тож увагу звертаю лише на українську
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:15

Re: ПУМБ

Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:30

  Hennady написав:Цікаво... "безуМОВНА ПІДТРИМКА" покликана надихати спілкуватися українською
І, в той же час, VDOKH (вдох російською)!!! Адже українською мовою ВДИХ!
Ну як так?

Переходьте на англійську, вона і канабіс зараз у пріоритеті.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:37

  Прораб написав:Переходьте на англійську, вона і канабіс зараз у пріоритеті.

Так ПУМБ англійською пише VDOKH
Тобто у нього дві мови - російська і англійська
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:17

Re: ПУМБ

за оплату
долларовой картой
на Aliexpress
при выбранной категории от Aliexpress 1%
Х*Й

впрочем, ничего нового, как и с коммуналкой - б.м. сложной категорией

но кафешки - транспорт работают
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:00

Re: ПУМБ

Цікаво це в мене Пумба зламалася чи у всіх. На зараз платіж пільгового періоду по кредитці дорівнює повній суммі погашення. Хоча я на цю суму розрахувався тільки пару тижнів тому, до цього картка була поагешена ще за тиждень.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:06

  PUnder написав:Цікаво це в мене Пумба зламалася чи у всіх. На зараз платіж пільгового періоду по кредитці дорівнює повній суммі погашення. Хоча я на цю суму розрахувався тільки пару тижнів тому, до цього картка була поагешена ще за тиждень.

Ну так все виглядає правильно - повну суму заборгованості на кінець минулого місяця потрібно погасити до 30 числа цього місяця.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:14

ingtrans
Щось я туплю. В мене завжди різниця була велика, я в середині місяця гашу і до кінця місяця знов влажу в кредит. Я по виписці 23.06 на 10т розрахувався, + 45 днів грейсу, чи не повинно поно піти на погашення в 08.2023?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:18

Re: ПУМБ

  PUnder написав:чи не повинно поно піти на погашення в 08.2023?

Не повинно. І чому +45 днів грейсу? Грейс до 30 числа (за винятком лютого) місяця, наступного за тим, у якому була оплата. Тобто в найгіршому випадку грейс може бути лише 28 днів.

++
Це я про ВсеМожу пишу. Може у Вас якась інша карта.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:34

Почему то в приложении категории кешбека надо каждый месяц обновлять - даже если ты не собираешься их менять, они автоматом не продлеваются. При этом банк никак не напоминает про необходимость их обновления.. ОЧЧЕНЬ НЕУДОБНО
Клаус
 
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