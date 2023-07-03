Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:41
Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:37
нУ и пусть меняются...Пусть не касается тех, которые продлены...нету никаких напоминаний
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