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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:41

  Клаус написав:Почему то в приложении категории кешбека надо каждый месяц обновлять - даже если ты не собираешься их менять, они автоматом не продлеваются. При этом банк никак не напоминает про необходимость их обновления.. ОЧЧЕНЬ НЕУДОБНО

Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:37

  ingtrans написав:
  Клаус написав:Почему то в приложении категории кешбека надо каждый месяц обновлять - даже если ты не собираешься их менять, они автоматом не продлеваются. При этом банк никак не напоминает про необходимость их обновления.. ОЧЧЕНЬ НЕУДОБНО

Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.

нУ и пусть меняются...Пусть не касается тех, которые продлены...нету никаких напоминаний
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:11

Клаус я дуже перепрошую - а кому більше потрібно щоб у вас кешбек активувався - вам чи банку? Ми ж не у дитячому садочку де вихователька нагадує коли треба зробити зарядку, поснідати, поспівати пісень... Невже так важко запам'ятати - кожного місяця 1 числа активувати кешбек вибравши відповідні категорії у ПУМБі, Моні, Абанку, Спорті, Ізі, Акорді, Сенсі, Глобусі. Тим більше ви пишете про нагадування а отже десь з ними вже стикались - тобто якісь банки вам подібні нагадування таки присилають - підозрюю що моня. Тоді ще простіше - зробити за правило - моня прислав нагадування - одночасно активувати кешбек у моні та ПУМБі. Як на мене - проблема з відсутністю нагадувань по пумбу - надумана і не варта обговорень
Alien
 
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