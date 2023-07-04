Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:41
Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:37
нУ и пусть меняются...Пусть не касается тех, которые продлены...нету никаких напоминаний
Додано: Вів 04 лип, 2023 00:11
Клаус я дуже перепрошую - а кому більше потрібно щоб у вас кешбек активувався - вам чи банку? Ми ж не у дитячому садочку де вихователька нагадує коли треба зробити зарядку, поснідати, поспівати пісень... Невже так важко запам'ятати - кожного місяця 1 числа активувати кешбек вибравши відповідні категорії у ПУМБі, Моні, Абанку, Спорті, Ізі, Акорді, Сенсі, Глобусі. Тим більше ви пишете про нагадування а отже десь з ними вже стикались - тобто якісь банки вам подібні нагадування таки присилають - підозрюю що моня. Тоді ще простіше - зробити за правило - моня прислав нагадування - одночасно активувати кешбек у моні та ПУМБі. Як на мене - проблема з відсутністю нагадувань по пумбу - надумана і не варта обговорень
Додано: Вів 04 лип, 2023 11:48
Re: ПУМБ
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:51
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:55
Кстати, а для открытия фоп-счёта как вы оцениваете условия ?
Я пока сравнивал с креди - там дорого
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