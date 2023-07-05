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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:41
Клаус написав:
Почему то в приложении категории кешбека надо каждый месяц обновлять - даже если ты не собираешься их менять, они автоматом не продлеваются. При этом банк никак не напоминает про необходимость их обновления.. ОЧЧЕНЬ НЕУДОБНО
Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.
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ingtrans
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Додано: Пон 03 лип, 2023 22:37
ingtrans написав: Клаус написав:
Почему то в приложении категории кешбека надо каждый месяц обновлять - даже если ты не собираешься их менять, они автоматом не продлеваются. При этом банк никак не напоминает про необходимость их обновления.. ОЧЧЕНЬ НЕУДОБНО
Ну, например, хотя бы потому что категории кешбэка из месяца в месяц отличаются. Что касается напоминания, то конкретно по ПУМБ не помню, если ли уведомление, но у некоторых банков бывает приходит пуш.
нУ и пусть меняются...Пусть не касается тех, которые продлены...нету никаких напоминаний
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Клаус
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Додано: Вів 04 лип, 2023 00:11
Клаус я дуже перепрошую - а кому більше потрібно щоб у вас кешбек активувався - вам чи банку? Ми ж не у дитячому садочку де вихователька нагадує коли треба зробити зарядку, поснідати, поспівати пісень... Невже так важко запам'ятати - кожного місяця 1 числа активувати кешбек вибравши відповідні категорії у ПУМБі, Моні, Абанку, Спорті, Ізі, Акорді, Сенсі, Глобусі. Тим більше ви пишете про нагадування а отже десь з ними вже стикались - тобто якісь банки вам подібні нагадування таки присилають - підозрюю що моня. Тоді ще простіше - зробити за правило - моня прислав нагадування - одночасно активувати кешбек у моні та ПУМБі. Як на мене - проблема з відсутністю нагадувань по пумбу - надумана і не варта обговорень
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Додано: Вів 04 лип, 2023 11:48
Alien написав:
Як на мене - проблема з відсутністю нагадувань по пумбу - надумана і не варта обговорень
так і у ПУМБи теж є нагадування. Вчора приходив пушик
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Додано: Вів 04 лип, 2023 12:26
ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.
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lara_08
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:51
Amethyst написав: Alien написав:
Як на мене - проблема з відсутністю нагадувань по пумбу - надумана і не варта обговорень
так і у ПУМБи теж є нагадування. Вчора приходив пушик
т.е. 3-го числа...т.е. два первіх дня месяца - мимо
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Клаус
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:55
Кстати, а для открытия фоп-счёта как вы оцениваете условия ?
Я пока сравнивал с креди - там дорого
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Клаус
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Додано: Вів 04 лип, 2023 20:07
lara_08 написав:
ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.
Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 21:16
Клаус написав:
Кстати, а для открытия фоп-счёта как вы оцениваете условия ?
Я пока сравнивал с креди - там дорого
Залежить від потреб. Якщо потім готівку багато знімати то можна. А так моня дешевше в рази, я перейшов. Платіжки безкоштовно, немає абонплати, вивів на звичайну картку потім на пумб і зняв безкоштовно.
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PUnder
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Додано: Сер 05 лип, 2023 08:30
PUnder написав: Клаус написав:
Кстати, а для открытия фоп-счёта как вы оцениваете условия ?
Я пока сравнивал с креди - там дорого
Залежить від потреб. Якщо потім готівку багато знімати то можна. А так моня дешевше в рази, я перейшов. Платіжки безкоштовно, немає абонплати, вивів на звичайну картку потім на пумб і зняв безкоштовно.
Чого не одразу на ПУМБ?
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