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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 08:53

  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.

Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.

Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:16

  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.

Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.

Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.
взагалі вважаю що якщо обмінник має ліцензію від НБУ і на свій розсуд продає синю готівку дорожче,чому в банках ,які мають також ліцензію від НБУ,ввести додаткові послуги за додаткові витрати
sens
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