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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 08:53
mogicanin1986 написав: lara_08 написав:
ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.
Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.
Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:16
lara_08 написав: mogicanin1986 написав: lara_08 написав:
ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.
Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.
Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.
взагалі вважаю що якщо обмінник має ліцензію від НБУ і на свій розсуд продає синю готівку дорожче,чому в банках ,які мають також ліцензію від НБУ,ввести додаткові послуги за додаткові витрати
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:33
sens написав:
взагалі вважаю що якщо обмінник має ліцензію від НБУ і на свій розсуд продає синю готівку дорожче,чому в банках ,які мають також ліцензію від НБУ,ввести додаткові послуги за додаткові витрати
Класна ідея: комісія за дотримання чинного законодавства - 10%, комісія за виконання умов договору - 30%, комісія за виконання умов договору вчасно - 146% + чайові дівчатам у відділенні.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:16
klug написав: sens написав:
взагалі вважаю що якщо обмінник має ліцензію від НБУ і на свій розсуд продає синю готівку дорожче,чому в банках ,які мають також ліцензію від НБУ,ввести додаткові послуги за додаткові витрати
Класна ідея: комісія за дотримання чинного законодавства - 10%, комісія за виконання умов договору - 30%, комісія за виконання умов договору вчасно - 146% + чайові дівчатам у відділенні.
Ідеябанк брала за депозит 100000 грн в еквіваленті одразу 5000 грн комісії!! Молоко не зкисло? Отож
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Додано: Нед 09 лип, 2023 16:28
lara_08 написав: mogicanin1986 написав: lara_08 написав:
ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.
Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.
Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.
Оновив додаток ПУМБ, замовлення валюти з'явилося у відділенні, мінімум 500 доларів або евро, комісія 100 грн.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 16:31
Це на дом шолі замовлення виконують за соточку?
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