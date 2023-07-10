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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 08:53

  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.

Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.

Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:16

  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.

Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.

Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.
взагалі вважаю що якщо обмінник має ліцензію від НБУ і на свій розсуд продає синю готівку дорожче,чому в банках ,які мають також ліцензію від НБУ,ввести додаткові послуги за додаткові витрати
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:33

  sens написав:взагалі вважаю що якщо обмінник має ліцензію від НБУ і на свій розсуд продає синю готівку дорожче,чому в банках ,які мають також ліцензію від НБУ,ввести додаткові послуги за додаткові витрати

Класна ідея: комісія за дотримання чинного законодавства - 10%, комісія за виконання умов договору - 30%, комісія за виконання умов договору вчасно - 146% + чайові дівчатам у відділенні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:16

  klug написав:
  sens написав:взагалі вважаю що якщо обмінник має ліцензію від НБУ і на свій розсуд продає синю готівку дорожче,чому в банках ,які мають також ліцензію від НБУ,ввести додаткові послуги за додаткові витрати

Класна ідея: комісія за дотримання чинного законодавства - 10%, комісія за виконання умов договору - 30%, комісія за виконання умов договору вчасно - 146% + чайові дівчатам у відділенні.

Ідеябанк брала за депозит 100000 грн в еквіваленті одразу 5000 грн комісії!! Молоко не зкисло? Отож
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:28

  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:ПУМБ зробив замовлення валюти для купівлі у відділенні.

Замовлення валюти в додатку вже неможливо зробити, було до 30 червня, так мені підтримка сказала.

Та вони там ще за замовлення комісію хочуть, судячи з їхньої презентації в додатку. Зовсім подуріли.

Оновив додаток ПУМБ, замовлення валюти з'явилося у відділенні, мінімум 500 доларів або евро, комісія 100 грн.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:31

Re: ПУМБ

Це на дом шолі замовлення виконують за соточку?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 22:15

  Amethyst написав:Це на дом шолі замовлення виконують за соточку?

))) Тільки на адресу відділення.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 07:15

  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:Це на дом шолі замовлення виконують за соточку?

))) Тільки на адресу відділення.

Звідти Глово за соточку
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:36

  sens написав:
  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:Це на дом шолі замовлення виконують за соточку?

))) Тільки на адресу відділення.

Звідти Глово за соточку

Ага, ото я так і здогодався, ще і охолоджені, щоби до пальців не прилипало.

А ото ви собі Персону не робили? Як там зараз з обслуговуванням?
Все так само: можна без черги заскочити у своє від-ня через бокову дверку до каси і там вже винести мозок касирці перебираючи відтінки синіх? :roll:
Amethyst
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