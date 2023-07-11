тю, а чого не можна? Нащо тоді карта, якщо не можна їй користуватися. То за великі суми, більш 400т, служба безпеки чіпляється.
UPD. Тільки не штовхайте з іншої карти. Тільки каса, СЕП, термінал, або тягніть Все Карткою з карти другого банку.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:10
тю, а чого не можна? Нащо тоді карта, якщо не можна їй користуватися. То за великі суми, більш 400т, служба безпеки чіпляється.
UPD. Тільки не штовхайте з іншої карти. Тільки каса, СЕП, термінал, або тягніть Все Карткою з карти другого банку.
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:50
Re: ПУМБ
Додано: Вів 11 лип, 2023 19:40
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