тю, а чого не можна? Нащо тоді карта, якщо не можна їй користуватися. То за великі суми, більш 400т, служба безпеки чіпляється.
UPD. Тільки не штовхайте з іншої карти. Тільки каса, СЕП, термінал, або тягніть Все Карткою з карти другого банку.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:10
тю, а чого не можна? Нащо тоді карта, якщо не можна їй користуватися. То за великі суми, більш 400т, служба безпеки чіпляється.
UPD. Тільки не штовхайте з іншої карти. Тільки каса, СЕП, термінал, або тягніть Все Карткою з карти другого банку.
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:50
Re: ПУМБ
Додано: Вів 11 лип, 2023 19:40
Додано: Вів 11 лип, 2023 20:45
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:20
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:33
Переказував з інших карток інших банків на карту дебетову Всекарту і відразу відкривав депозити, овердрафту і інших проблем не було.[/quote][/quote]
все так
проблемы только если вывести - банкоматом, хз как p2p[/quote]
В смысле не снимешь сразу наличку через банкомат Пумба после p2p? Будет овердрафт?
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:43
Щоб скористатись грошима в полному об'ємі краще тягнути Все Картою с карт інших банків.
Депо так.
Банкомат, р2р овер.
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