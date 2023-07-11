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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:10
Marica написав:
чи можна поповнювати готівкою свою депо-карту гривневу? Сума зовсім невеличка, великих вкладів немає, але не хотілося б мати зайвий клопіт. Якщо треба, усі довідки щодо походження коштів можна зібрати (ще раз: сума зовсім невелика, до 10000грн)
тю, а чого не можна? Нащо тоді карта, якщо не можна їй користуватися. То за великі суми, більш 400т, служба безпеки чіпляється.
UPD. Тільки не штовхайте
з іншої карти. Тільки каса, СЕП, термінал, або тягніть Все Карткою з карти другого банку.
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novichok
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Додано: Вів 11 лип, 2023 11:50
novichok написав:
Тільки не штовхайте з іншої карти.
Чому?
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V2
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:40
V2 написав: novichok написав:
Тільки не штовхайте з іншої карти.
Чому?
Не зможете одразу скористатися грошима.
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novichok
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:45
novichok написав: V2 написав: novichok написав:
Тільки не штовхайте з іншої карти.
Чому?
Не зможете одразу скористатися грошима.
Переказував з інших карток інших банків на карту дебетову Всекарту і відразу відкривав депозити, овердрафту і інших проблем не було.
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mogicanin1986
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:20
mogicanin1986 написав: novichok написав: V2 написав:
Не зможете одразу скористатися грошима.
Переказував з інших карток інших банків на карту дебетову Всекарту і відразу відкривав депозити, овердрафту і інших проблем не було.
все так
проблемы только если вывести - банкоматом, хз как p2p
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cohan
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:33
Переказував з інших карток інших банків на карту дебетову Всекарту і відразу відкривав депозити, овердрафту і інших проблем не було.[/quote][/quote]
все так
проблемы только если вывести - банкоматом, хз как p2p[/quote]
В смысле не снимешь сразу наличку через банкомат Пумба после p2p? Будет овердрафт?
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mogicanin1986
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:43
Щоб скористатись грошима в полному об'ємі краще тягнути Все Картою с карт інших банків.
Депо так.
Банкомат, р2р овер.
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novichok
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:05
Вітаю. Шановні підкажіть, хто в курсі. Якщо сплачував замовлення на Аліекспрес, але за певних причин хочу його відмінити, то повернення коштів вже буде відбуватися за курсом 36,9?(купівля була в грн.по 37,5 за 1$).
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JanIs
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