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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 404405406407

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ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:10

  Marica написав:чи можна поповнювати готівкою свою депо-карту гривневу? Сума зовсім невеличка, великих вкладів немає, але не хотілося б мати зайвий клопіт. Якщо треба, усі довідки щодо походження коштів можна зібрати (ще раз: сума зовсім невелика, до 10000грн)

тю, а чого не можна? Нащо тоді карта, якщо не можна їй користуватися. То за великі суми, більш 400т, служба безпеки чіпляється.
UPD. Тільки не штовхайте з іншої карти. Тільки каса, СЕП, термінал, або тягніть Все Карткою з карти другого банку.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:50

Re: ПУМБ

  novichok написав:Тільки не штовхайте з іншої карти.

Чому?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:40

  V2 написав:
  novichok написав:Тільки не штовхайте з іншої карти.

Чому?

Не зможете одразу скористатися грошима.
novichok
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Повідомлень: 3020
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:45

  novichok написав:
  V2 написав:
  novichok написав:Тільки не штовхайте з іншої карти.

Чому?

Не зможете одразу скористатися грошима.

Переказував з інших карток інших банків на карту дебетову Всекарту і відразу відкривав депозити, овердрафту і інших проблем не було.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:20

  mogicanin1986 написав:
  novichok написав:
  V2 написав:Не зможете одразу скористатися грошима.

Переказував з інших карток інших банків на карту дебетову Всекарту і відразу відкривав депозити, овердрафту і інших проблем не було.


все так
проблемы только если вывести - банкоматом, хз как p2p
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:33

Переказував з інших карток інших банків на карту дебетову Всекарту і відразу відкривав депозити, овердрафту і інших проблем не було.[/quote][/quote]

все так
проблемы только если вывести - банкоматом, хз как p2p[/quote]
В смысле не снимешь сразу наличку через банкомат Пумба после p2p? Будет овердрафт?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:43

Щоб скористатись грошима в полному об'ємі краще тягнути Все Картою с карт інших банків.
Депо так.
Банкомат, р2р овер.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:05

Re: ПУМБ

Вітаю. Шановні підкажіть, хто в курсі. Якщо сплачував замовлення на Аліекспрес, але за певних причин хочу його відмінити, то повернення коштів вже буде відбуватися за курсом 36,9?(купівля була в грн.по 37,5 за 1$).
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 01:07

  JanIs написав:Вітаю. Шановні підкажіть, хто в курсі. Якщо сплачував замовлення на Аліекспрес, але за певних причин хочу його відмінити, то повернення коштів вже буде відбуватися за курсом 36,9?(купівля була в грн.по 37,5 за 1$).

Скорее всего по 36.9
demichh
 
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