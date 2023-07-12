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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 10:01
Re: ПУМБ
Подскажите, за пополнение всекарта через терминал айбокс есть комиссия?
Додано: Сер 12 лип, 2023 11:13
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:17
Як варіант можна закинути на депо Вільний і відразу зняти. В такому випадку овердрафту не буде? Скільки треба щоб гроші полежали після переказу з карти на карту Пумба?
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