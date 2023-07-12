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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408

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ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:01

Re: ПУМБ

Подскажите, за пополнение всекарта через терминал айбокс есть комиссия?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:13

  Oktawa написав:Подскажите, за пополнение всекарта через терминал айбокс есть комиссия?

Немає комісії,бо нема айбоксів.
Термінали Ізі, Сіті 24 і т.п. на головному екрані зразу показують чи є комісія.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:17

  novichok написав:Щоб скористатись грошима в полному об'ємі краще тягнути Все Картою с карт інших банків.
Депо так.
Банкомат, р2р овер.

Як варіант можна закинути на депо Вільний і відразу зняти. В такому випадку овердрафту не буде? Скільки треба щоб гроші полежали після переказу з карти на карту Пумба?
mogicanin1986
 
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ПУМБ (4073)
12.07.2023 17:17
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