RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:01

Re: ПУМБ

Подскажите, за пополнение всекарта через терминал айбокс есть комиссия?
Oktawa
 
Повідомлень: 522
З нами з: 08.11.17
Подякував: 494 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:13

  Oktawa написав:Подскажите, за пополнение всекарта через терминал айбокс есть комиссия?

Немає комісії,бо нема айбоксів.
Термінали Ізі, Сіті 24 і т.п. на головному екрані зразу показують чи є комісія.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3023
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:17

  novichok написав:Щоб скористатись грошима в полному об'ємі краще тягнути Все Картою с карт інших банків.
Депо так.
Банкомат, р2р овер.

Як варіант можна закинути на депо Вільний і відразу зняти. В такому випадку овердрафту не буде? Скільки треба щоб гроші полежали після переказу з карти на карту Пумба?
mogicanin1986
 
Повідомлень: 143
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:53

Re: ПУМБ

  mogicanin1986 написав:В такому випадку овердрафту не буде?
Тут залежить від того, як ця розрахункова операція проходить (з картки, чи рахунку).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:13

Re: ПУМБ

Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
Andey
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 405406407408
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.