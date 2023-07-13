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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:13

Re: ПУМБ

Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:32

  Andey написав:Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка

см. viewtopic.php?p=5597497#p5597497
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:05

Andey
Облігації військові
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:48

  Andey написав:Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка



https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082

усі банки зараз покривають 100% вкладів клієнтів
greenozon
 
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ПУМБ (4074)
13.07.2023 00:48
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