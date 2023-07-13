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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 23:13
Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
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Andey
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Додано: Сер 12 лип, 2023 23:32
Andey написав:
Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
см. viewtopic.php?p=5597497#p5597497
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Додано: Чет 13 лип, 2023 00:05
Andey
Облігації військові
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Додано: Чет 13 лип, 2023 00:48
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
Andey написав:
Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
усі банки зараз покривають 100% вкладів клієнтів
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