RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:13

Re: ПУМБ

Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
Andey
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:32

  Andey написав:Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка

см. viewtopic.php?p=5597497#p5597497
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4274
З нами з: 05.05.21
Подякував: 311 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:05

Andey
Облігації військові
PUnder
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 02.08.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:48

  Andey написав:Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка



https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082

усі банки зараз покривають 100% вкладів клієнтів
greenozon
 
Повідомлень: 15296
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:23

Re: ПУМБ

Підкажіть, у кого як в застосунку працює розділ кешбек? У всіх довго вантажиться?
Та чому зараз при сплаті онлайн не запитує введення смс паролю?
JanIs
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.06.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:00

Re: ПУМБ

  JanIs написав:Підкажіть, у кого як в застосунку працює розділ кешбек? У всіх довго вантажиться?
Стандартно. Зовсім не довго.
  JanIs написав:Та чому зараз при сплаті онлайн не запитує введення смс паролю?

Конкретизуйте про яку саме сплату мова? Переказ коштів у додатку? Банк бачить наскільки типовою є для вас така операція, аналізує з якого саме пристрою ви її виконуєте і якщо - операція відповідає певним критеріям встановленим банком - - проводить її без ОТР.
При сплаті в інтернеті - знаю що приходить пуш з проханням підтвердити оплату в додатку відбитком пальця. По суті це аналог ОТР
Alien
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 405406407408
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Marica і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.