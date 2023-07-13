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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 23:13
Re: ПУМБ
Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
Додано: Сер 12 лип, 2023 23:32
см. viewtopic.php?p=5597497#p5597497
Додано: Чет 13 лип, 2023 00:48
усі банки зараз покривають 100% вкладів клієнтів
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:23
Re: ПУМБ
Підкажіть, у кого як в застосунку працює розділ кешбек? У всіх довго вантажиться?
Та чому зараз при сплаті онлайн не запитує введення смс паролю?
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:00
Re: ПУМБ
Стандартно. Зовсім не довго.
Конкретизуйте про яку саме сплату мова? Переказ коштів у додатку? Банк бачить наскільки типовою є для вас така операція, аналізує з якого саме пристрою ви її виконуєте і якщо - операція відповідає певним критеріям встановленим банком - - проводить її без ОТР.
При сплаті в інтернеті - знаю що приходить пуш з проханням підтвердити оплату в додатку відбитком пальця. По суті це аналог ОТР
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