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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лип, 2023 16:59
Julio написав: 1finanсier написав:
Вчора платив комуналку - відразу нараховувався кешбек і відібражався у відповідному позділі у додатку по кожній операції. Сьогодні заплатив - нічого не нарахували і не відобразили
Чи я один такий щасливчик? Теребенькати горячку, щоб нарахували руцями?
Мені нещодавно забули нарахувати партнерський кешбек від MOYO. Написав на minfin.com.ua в розділі "Питання банку", питання вирішилося за півтори доби.
да, пумб туго с этим
мне не начисилились баллы Бильше, тоже думал не доллжны, но при повторонй покупке начисилилсь... короче работает как повезет
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cohan
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Додано: Пон 17 лип, 2023 20:57
баллы... кишмиш... бонусы...
14го июня при обналичке деньги с карты сняло, наличку не выдало.
звонок на гАрячку не помог.
через почту зарегистрировал, пообещали решить.
холд денег у Визы 30 дней, у Мастера 45.
7го июля пришло оповещение в приложении, что вернули 5000 грн.
захожу - вижу зачисление на карту 5000, на самих денег на карте нет.
звонки на гАрячку ничего не дали, только регистрируют очередное обращение.
сегодня идёт 34й день, но 5 000 гривен так и не вернули.
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кто и что может посоветовать в такой ситуации?
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swan forever
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Додано: Пон 17 лип, 2023 21:29
swan forever написав:
при обналичке деньги с карты сняло, наличку не выдало.
який банкомат знахабнів таким чином?
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greenozon
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Додано: Пон 17 лип, 2023 22:01
swan forever в мене таке було с глобусом . Не видав банкомат Ощада - замерз взимку. Вирішилось тільки написанням заяви у відділенні банку і рівно через 30 днів гроші упали на карту.
Напевно тре дертись у відділення.
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Goodman
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Додано: Вів 18 лип, 2023 09:41
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Додано: Вів 18 лип, 2023 09:43
Goodman написав:swan forever
в мене таке було с глобусом . Не видав банкомат Ощада - замерз взимку. Вирішилось тільки написанням заяви у відділенні банку і рівно через 30 днів гроші упали на карту.
Напевно тре дертись у відділення.
мабуть піду, бо не дарувати ж цім блазням.
ахметка-банк, їдрить-колотить
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