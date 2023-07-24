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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409

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ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:59

  Julio написав:
  1finanсier написав:Вчора платив комуналку - відразу нараховувався кешбек і відібражався у відповідному позділі у додатку по кожній операції. Сьогодні заплатив - нічого не нарахували і не відобразили
Чи я один такий щасливчик? Теребенькати горячку, щоб нарахували руцями?

Мені нещодавно забули нарахувати партнерський кешбек від MOYO. Написав на minfin.com.ua в розділі "Питання банку", питання вирішилося за півтори доби.


да, пумб туго с этим
мне не начисилились баллы Бильше, тоже думал не доллжны, но при повторонй покупке начисилилсь... короче работает как повезет
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:57

баллы... кишмиш... бонусы...

14го июня при обналичке деньги с карты сняло, наличку не выдало.
звонок на гАрячку не помог.
через почту зарегистрировал, пообещали решить.
холд денег у Визы 30 дней, у Мастера 45.
7го июля пришло оповещение в приложении, что вернули 5000 грн.
захожу - вижу зачисление на карту 5000, на самих денег на карте нет.
звонки на гАрячку ничего не дали, только регистрируют очередное обращение.
сегодня идёт 34й день, но 5 000 гривен так и не вернули.
_________________
кто и что может посоветовать в такой ситуации?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:29

Re: ПУМБ

  swan forever написав:при обналичке деньги с карты сняло, наличку не выдало.


який банкомат знахабнів таким чином?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:01

swan forever в мене таке було с глобусом . Не видав банкомат Ощада - замерз взимку. Вирішилось тільки написанням заяви у відділенні банку і рівно через 30 днів гроші упали на карту.
Напевно тре дертись у відділення.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:41

greenozon
бегемот
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:43

  Goodman написав:swan forever в мене таке було с глобусом . Не видав банкомат Ощада - замерз взимку. Вирішилось тільки написанням заяви у відділенні банку і рівно через 30 днів гроші упали на карту.
Напевно тре дертись у відділення.

мабуть піду, бо не дарувати ж цім блазням.
ахметка-банк, їдрить-колотить
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:21

Re: ПУМБ

Дивлюсь за три роки ПУМБ так і не спромігся зробити так щоб в квитанції були показники лічильників.Нащо вони при оплаті вказуються якщо далі в квитанції їх ніде немає.Клоуни, блін.
Саме із-за їх відсутності і не плачу комуналку через ПУМБ.Зараз спробував, думав може щось змінилося, а ні, все по старому.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:12

Re: ПУМБ

Запустили аналог Банки моно — Манибокс

https://www.pumb.ua/moneybox
Ferlakur
 
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