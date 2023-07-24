1finanсier написав:Вчора платив комуналку - відразу нараховувався кешбек і відібражався у відповідному позділі у додатку по кожній операції. Сьогодні заплатив - нічого не нарахували і не відобразили Чи я один такий щасливчик? Теребенькати горячку, щоб нарахували руцями?
Мені нещодавно забули нарахувати партнерський кешбек від MOYO. Написав на minfin.com.ua в розділі "Питання банку", питання вирішилося за півтори доби.
да, пумб туго с этим мне не начисилились баллы Бильше, тоже думал не доллжны, но при повторонй покупке начисилилсь... короче работает как повезет
14го июня при обналичке деньги с карты сняло, наличку не выдало. звонок на гАрячку не помог. через почту зарегистрировал, пообещали решить. холд денег у Визы 30 дней, у Мастера 45. 7го июля пришло оповещение в приложении, что вернули 5000 грн. захожу - вижу зачисление на карту 5000, на самих денег на карте нет. звонки на гАрячку ничего не дали, только регистрируют очередное обращение. сегодня идёт 34й день, но 5 000 гривен так и не вернули. _________________ кто и что может посоветовать в такой ситуации?
swan forever в мене таке було с глобусом . Не видав банкомат Ощада - замерз взимку. Вирішилось тільки написанням заяви у відділенні банку і рівно через 30 днів гроші упали на карту. Напевно тре дертись у відділення.
Goodman написав:swan forever в мене таке було с глобусом . Не видав банкомат Ощада - замерз взимку. Вирішилось тільки написанням заяви у відділенні банку і рівно через 30 днів гроші упали на карту. Напевно тре дертись у відділення.
мабуть піду, бо не дарувати ж цім блазням. ахметка-банк, їдрить-колотить
Дивлюсь за три роки ПУМБ так і не спромігся зробити так щоб в квитанції були показники лічильників.Нащо вони при оплаті вказуються якщо далі в квитанції їх ніде немає.Клоуни, блін. Саме із-за їх відсутності і не плачу комуналку через ПУМБ.Зараз спробував, думав може щось змінилося, а ні, все по старому.