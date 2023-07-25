Честно говоря, даже трудно представить, что такое бывает.
И... судя по продолжению истории, банк отморозился. Нда, у меня о ПУМБе до этого было мнение лучше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 21:51
Прочитал
Честно говоря, даже трудно представить, что такое бывает.
И... судя по продолжению истории, банк отморозился. Нда, у меня о ПУМБе до этого было мнение лучше.
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:00
Re: ПУМБ
нагадайте будь-ласка, якщо поповнювати Всеможу з Всекарти, гасити кредит можна в неділю чи треба в п'ятницю?
дякую
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:04
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