RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:51

Прочитал на "Карточном клубе" дущещипательную историю про неудачное пополнение карты ПУМБа через терминал.
Честно говоря, даже трудно представить, что такое бывает.

И... судя по продолжению истории, банк отморозился. Нда, у меня о ПУМБе до этого было мнение лучше.
Искатель
 
Повідомлень: 6101
З нами з: 22.02.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:00

Re: ПУМБ

нагадайте будь-ласка, якщо поповнювати Всеможу з Всекарти, гасити кредит можна в неділю чи треба в п'ятницю?

дякую
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.09.19
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:04

  Shaman написав:нагадайте будь-ласка, якщо поповнювати Всеможу з Всекарти, гасити кредит можна в неділю чи треба в п'ятницю?

дякую

Можна в неділю. Пумба чудово проводить зарахування по рахунку і у вихідні також
Alien
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 12.01.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 407408409410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, klug і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4093)
25.07.2023 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.