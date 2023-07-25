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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
10
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:51

Прочитал на "Карточном клубе" дущещипательную историю про неудачное пополнение карты ПУМБа через терминал.
Честно говоря, даже трудно представить, что такое бывает.

И... судя по продолжению истории, банк отморозился. Нда, у меня о ПУМБе до этого было мнение лучше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:00

Re: ПУМБ

нагадайте будь-ласка, якщо поповнювати Всеможу з Всекарти, гасити кредит можна в неділю чи треба в п'ятницю?

дякую
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:04

  Shaman написав:нагадайте будь-ласка, якщо поповнювати Всеможу з Всекарти, гасити кредит можна в неділю чи треба в п'ятницю?

дякую

Можна в неділю. Пумба чудово проводить зарахування по рахунку і у вихідні також
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:19

  Искатель написав:Прочитал на "Карточном клубе" дущещипательную историю про неудачное пополнение карты ПУМБа через терминал.
Честно говоря, даже трудно представить, что такое бывает.

И... судя по продолжению истории, банк отморозился. Нда, у меня о ПУМБе до этого было мнение лучше.

А тепер уявіть протилежну історію: людина продає щось через і-нет і приймає гроші на картку. Їй гроші скинули, вона відправила товар, тоді покупець приходить до банку і під чесне слово просить повернути йому гроші, бо він "переплутав номер" і поповнив чужу картку. З якого переляку банка має списувати кошти з рахунку клієнта без його згоди, бо хтось мамою клянеться, що це помилка? У цій ситуації винен лише той, хто тикає випадкові цифри на екрані. Банка не знає і не може нічого знати про те, як між собою пов'язані ці два клієнти. Там далі дієву пораду у коментарях: просити банку не повернути гроші, а виступити посередником і зв'язатися з клієнтом та запитати його позицію. Якщо він згоден, то тоді зв'язати їх між собою, або перекинути з його згоди між рахунками. Якщо ж не згоден, то це плата за науку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:29

Искатель не зрозуміли претензії до банку (та і до термінальної мережі теж). Вони виконали платіж на ті реквізити що ввів клієнт. Виконали своєчасно і у повному обсязі. Не їх провина що клієнт помилився в номері картки і виявилось що такий номер дійсно існує. Думаю що для таких помилок (помилок клієнта) просто не існує процедур відкату назад. Бо тут з одного боку готівка, а з іншого клієнтські рахунки по яким існує хоч поганенька але банківська таємниця. Адже якщо ви помилково разом зі сміттям викинете заначку яка випадково впала з поза зливного бачка у сміттєве відро - ви ж не будете звинувачувати організацію що вивозить сміття що вона вам не хоче повертати втрачені гроші.
В мене особисто колись давно був випадок коли переказуючи на мою дебетову картку пумбу я помилився всього у 2 числах і на моє нещастя така картка дійсно існувала і була активною. І мене тоді ПУМБ до якого я теж звертався і слухати не став. Але на відміну від вашої ситуації у банку через який я робив переказ була процедура опротестування такого р2р. По суті це чарджбек який закінчився на мою користь бо отримувач не міг довести правомірність отримання від мене грошей. Але я мав договірні відносини з банком який і оформлював чардж. У вашому випадку з термінальною мережею у вас немає таких відносин і вас вони, якщо ви вводите номер картки вручну, ідентифікувати по суті не можуть. Тому в таких випадках чардж просто неможливий. Ну а щодо пумба ну так їх клієнтові гроші зайшли, а тепер хтось доводить що помилився. Як на мене в банку немає жодних підстав будь що вчиняти у цьому випадку. Виключно з точки зору людяності - теоретично - можна було якось зв'язатись з клієнтом і виключно на умовах його доброї волі запропонувати кошти повернути якщо вони дійсно не його. Втім це виключно прерогатива банку вчиняти такі дії чи ні. Вважаю що банк насправді жодним чином не може бути винен у випадку відмови робити будь що у подібній ситуації.
P.S. просто цікаво а з якого джерела ваш знайомий вводив номер картки що в нього перед очима були номери обох карток банку? Тут просто неуважністю важко таке пояснити. Це треба ще постаратись щоб маючи наприклад у додатку номер всеКартки і ввівши 8 чисел, зайти у властивості іншої картки і доввести 8 заключних чисел ВсеМожу.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:15

  Alien написав:P.S. просто цікаво а з якого джерела ваш знайомий вводив номер картки що в нього перед очима були номери обох карток банку? Тут просто неуважністю важко таке пояснити. Це треба ще постаратись щоб маючи наприклад у додатку номер всеКартки і ввівши 8 чисел, зайти у властивості іншої картки і доввести 8 заключних чисел ВсеМожу.

В коментарях пишуть, що на папірці були записані обидва номери і він їх творчо об'єднав.
klug
 
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