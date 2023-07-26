Додано: Вів 25 лип, 2023 22:29

Искатель не зрозуміли претензії до банку (та і до термінальної мережі теж). Вони виконали платіж на ті реквізити що ввів клієнт. Виконали своєчасно і у повному обсязі. Не їх провина що клієнт помилився в номері картки і виявилось що такий номер дійсно існує. Думаю що для таких помилок (помилок клієнта) просто не існує процедур відкату назад. Бо тут з одного боку готівка, а з іншого клієнтські рахунки по яким існує хоч поганенька але банківська таємниця. Адже якщо ви помилково разом зі сміттям викинете заначку яка випадково впала з поза зливного бачка у сміттєве відро - ви ж не будете звинувачувати організацію що вивозить сміття що вона вам не хоче повертати втрачені гроші.

В мене особисто колись давно був випадок коли переказуючи на мою дебетову картку пумбу я помилився всього у 2 числах і на моє нещастя така картка дійсно існувала і була активною. І мене тоді ПУМБ до якого я теж звертався і слухати не став. Але на відміну від вашої ситуації у банку через який я робив переказ була процедура опротестування такого р2р. По суті це чарджбек який закінчився на мою користь бо отримувач не міг довести правомірність отримання від мене грошей. Але я мав договірні відносини з банком який і оформлював чардж. У вашому випадку з термінальною мережею у вас немає таких відносин і вас вони, якщо ви вводите номер картки вручну, ідентифікувати по суті не можуть. Тому в таких випадках чардж просто неможливий. Ну а щодо пумба ну так їх клієнтові гроші зайшли, а тепер хтось доводить що помилився. Як на мене в банку немає жодних підстав будь що вчиняти у цьому випадку. Виключно з точки зору людяності - теоретично - можна було якось зв'язатись з клієнтом і виключно на умовах його доброї волі запропонувати кошти повернути якщо вони дійсно не його. Втім це виключно прерогатива банку вчиняти такі дії чи ні. Вважаю що банк насправді жодним чином не може бути винен у випадку відмови робити будь що у подібній ситуації.

P.S. просто цікаво а з якого джерела ваш знайомий вводив номер картки що в нього перед очима були номери обох карток банку? Тут просто неуважністю важко таке пояснити. Це треба ще постаратись щоб маючи наприклад у додатку номер всеКартки і ввівши 8 чисел, зайти у властивості іншої картки і доввести 8 заключних чисел ВсеМожу.